أخبار التعليم| عودة الدراسة رسميا في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في هذا الموعد.. موعد شهر رمضان 2024 في مصر (باقٍ 35 يوما)

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر.. باقٍ 35 يوما

يترقب المسلمون موعد بداية شهر رمضان وفقا للتقويم الهجري 1445هـ، إذ يكثر البحث عن موعد شهر رمضان 2024 في مصر، فيما حددت الحسابات الفلكية موعد شهر رمضان 1445، وستحسم دار الإفتاء المصرية موعد الشهر الفضيل بعد استطلاع الهلال يوم الرؤية.

الجيزاوي يؤكد على الترشيد والاستدامة في الإنفاق داخل جامعة بنها

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، على الدور الذى يقوم به المراقبون الماليون بالجامعة فى مراقبة وتدقيق العمليات المالية وإجراءات الإنفاق بها ، والتحقق من امتثال المستندات المالية للأنظمة والقوانين المالية وإجازتها للصرف، وحصر مخالفات الإنفاق وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج الرقابة المالية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة المتعلقة بها.

جامعة بنها: اعتماد برامج الكليات يساهم في عمل شراكات مع مؤسسات مختلفة

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها على تقديم كافة أنواع الدعم الفني والمادي لكليات الجامعة للحصول على الاعتماد البرامجي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش رفع كفاءة العمل بالمستشفيات الجامعية

ناقش الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أعمال البنية التحتية فى مجال الكهرباء للمستشفيات الجامعية، والتى تستهدف تطوير المستشفيات والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رضا حجازي يقرر تزويد موضوعات "التعلم الأخضر" في الأنشطة المدرسية

استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ لتعزيز سُبل التعاون ومناقشة آليات العمل المشترك فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه، وذلك فى إطار المبادرة الوطنية "تمكين الطفل المصري".

عودة الدراسة رسميا بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في هذا الموعد

عودة الدراسة في الجامعات الأكثر بحثا علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتفصلنا أيام قليلة لبدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الاهلية والحكومية والخاصة بعد إجازة استمرت لمدة أسبوعين.

راقبوا السماء.. القمر يقترن بالنجم الأحمر العملاق "قلب العقرب" بمشهد بديع| غدا

تشهد سماء مصر، غد، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.