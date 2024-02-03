يظهر الآن| قمر التربيع الأخير لشهر رجب .. اللهم بلغنا رمضان

تشهد سماء مصر الآن ظهور قمر شهر رجب 1445هـ فى طور "قمر التربيع الثاني" (ليعلن لنا قرب نهاية رجب وقرب بداية شهر رمضان) حيث إننا يفصلنا عن نهاية رجب 8 أيام واستقبال هلال رمضان بعد 36 ايام، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

واعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن قمر التربيع الثاني والأخير لشهر رجب يشرق فى تمام اليوم السبت الموافق 3 فبراير، وسيصل القمر إلى لحظة التربيع الثاني والأخير لشهر ذي الحجة له في تمام الساعة الواحده و19 دقيقة مساء، وبذلك سيكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن فترة التربيع الأخير للقمر تعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس إستعدادا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر رجب 1445هـ.

وأوضح الدكتور "تادرس"، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

هلال شهر شعبان

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد بداية شعر شعبان ونهاية شهر رجب فلكياً.

صرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهادى، فإن هلال شهر شعبـان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1445هـ الموافق 10/2/2024م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 – 42 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30 - 50 دقيقة).

وبذلك تكون غرة شهر شعبـان 1445هـ فلكياً يوم الأحد 11/2/2024م.

موعد رمضان 2024

وبالنسبة إلى متى موعد رمضان 2024 فلكيا، تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان المبارك 2024 سوف يوافق يوم الإثنين 11 من شهر مارس 2024، وعلى أن تكون عدته هي 30 يوم، وبذلك يتبقى حوالى 36 يوم على أول أيام شهر رمضان المباراك، ويعد صيام شهر رمضان هو فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر، كما ان صيامه من أركان الإسلام الخمسة، وهو الشهر التاسع في الأشهر الهجرية، حيث انهم على الترتيب كالآتي: المحرم – صفر – ربيع الأول – ربيع الآخر – جمادى الأولى – جمادى الآخرة – رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذو القعدة – ذو الحجة.