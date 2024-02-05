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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضاربة بالقانون عرض الحائط..

«صدى البلد» يرصد بعض التكاتك تسير عكس الاتجاه بدائري المرج |شاهد

توك توك
توك توك

رصدت عدسة "صدى البلد" لحظة سير بعض التكاتك على الطريق الدائري في المرج تسير عكس الاتجاه الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث طرق.  

 

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بمدينة نصر علي أن يتم تنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين بمدينة نصر المتجه إلى ميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم، وكذا تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات، وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم (4) الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية.

ويكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً ابتداءً من الساعة 12,05 صباح يوم الجمعة الموافق 2 /2 /2024 ولمدة 30 يوماً ، وإجراء بعض التحويلات المرورية فالقادم من محور عبد الله العربى ويرغب الإتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية :

يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ والاستكمال فيساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم ، فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.

يميناً اتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد والاستكمال فيساراً اتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى .

 القادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى .

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 

https://youtu.be/mM0uVC2MY4M

https://youtu.be/mM0uVC2MY4M
الدائري الطريق الدائرى الإدارة العامة لمرور القاهرة التحويلات المرورية الخدمات المرورية

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