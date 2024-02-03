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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تحاكم بـ مصر وتحتفل في لبنان.. أزمة جديدة تواجه الفنانة شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب.. تنظر محكمة جنح الشيخ زايد محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب لاتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغًا من المنتج الشهير محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الأجتماعى، وقيام أخرين بسبه وقذفه عبر رسائل بإستخدام منصة انستجرام عقب إنتشار ذلك الفيديو.

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وصرح صبحى جمال محامى المجنى عليه بأن النيابة العامة فتحت تحقيقًا قضائيًا فى الواقعة استمتعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفنى من وزارة الداخلية الذى انتهى الى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجنى عليه.

شيرين عبد الوهاب

 

كما طلبت تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى انتهى الى صحة وسلامة الفيديو محل الأتهام، واستدعت النيابة العامة الفنانه شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجنى عليه وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور متعللة بإصابتها بالكورونا فأمر النائب العام بإحالتها الى المحكمة الجنائية.

 

وأضاف صبحى جمال أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها الى الفنانة شيرين عبدالوهاب من خلال أقوال المجنى عليه وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبرانى وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية. 

 

و إعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب ، والمقرر أقامته يوم 17 من فبراير القادم على خشبة مسرح  ‫الفوروم دوبيروت ، عن نفاذ التذاكر .

 

وبلغت  أسعار تذاكر الحفل للفرد الواحد من 50 دولار و75 دولار، وتصل إلى 150 دولار، أما عن المناضد المكونة من عشرة أفراد، فتبدأ أسعارها من 200 دولار حتى 400 دولار ما يعادل 12،359 جنيه.

 

وأحيت شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية، فقرتها الغنائية على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات  رأس السنة هناك ، في اول حفل بعد إعلان طلاقها .

 

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيها الجديدة والتى طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية.

 

ورقصت شيرين عبد المسرح بشكل جنوني متفاعلة مع أغانيها التي تقدمها أمام الجمهور وسط تصفيق حاد من الجمهور.

 

وظهرت شيرين عبد الوهاب فى الحفل وهي ترتدي فستان أزرق اللون فيما ظهرت للجمهور وهي فاقدة كثيرة للوزن على خلاف أخر ظهور لها بعد طلاقها والذى ظهرت فيها بزيادة وزن كثيرة.

 

وشارك شيرين عبد الوهاب في الحفل نجوى كرم التي قدمت فقرة غنائية ضمن فقرات الحفل وصعد جورج وسوف على المسرح ليختتم حفل رأس السنة.

 

وانتهت المطربة شيرين عبد الوهاب من تسجيل أغنية جديدة، استعدادا لطرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

 

ونشر الموزع توما صورة تجمعه بشيرين عبد الوهاب داخل استديو صوت وبصحبة كل من الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والملحن مدين وعلق عليها قائلا: قريبا، فى اشارة منه للانتهاء من تسجيل أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب القادمة.

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