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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالات لـ شيرين عبد الوهاب أثارت الجدل |شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ظهرت شيرين عبد الوهاب، أمس السبت، في حفل joy awards بإطلاله أنيقة ولافتة كشفت عن جمالها. 

وتحرص الفنانة شيرين عبد الوهاب، على الظهور بشكل مميز ولافت، ومتابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار. 

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يذكر أن تلقت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بلاغًا من المنتج الشهير محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعى.

وقررت جهات التحقيق إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد لاتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.

وإليكم صور شيرين عبد الوهاب 

شيرين شيرين عبدالوهاب حفل Joy Awards اطلالات شيرين عبد الوهاب أخبار شيرين عبدالوهاب

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