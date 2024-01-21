خطأ فادح في فستان إنجي علي يعرضها للانتقاد| شاهد

انطلقت فعاليات حفل joy awards أمس ضمن موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، وتستمر الفاعليات مساء اليوم السبت، بحفل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وتألقت إنجي علي، مرتديه فستان طويل من الستان باللون الاسود، وجاء الفستان مكشوف البطن ليبرز جمالها، ولكن بعض الصور أظهرت البطن بشكل غير جيد .

ومن الناحية الجمالية أعتمدت إنجي علي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت إنجي علي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور إنجي علي