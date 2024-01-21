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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان مجسم.. ميريهان حسين تسحر جمهورها بإطلالتها في joy awards

ميرهان حسين
ميرهان حسين

انطلقت فعاليات حفل joy awards ضمن موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء أمس السبت، وضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

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وأطلت ميريهان حسين، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأسود، وتميز بتصميم مختلف وأنيق؛ ليكشف جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون البيج للشفاه. 

واختارت ميريهان حسين، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور ميريهان حسين 

ميرهان ميرهان حسين صور ميرهان حسين joy awards خطيب ميرهان حسين السابق

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