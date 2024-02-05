«حق عرب».. رسالة أحمد العوضي لجمهوره بعد استقباله في شارع المعز|ماذا قال؟

يُواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهد مسلسله الجديد "حق عرب" والذى يخوض به موسم رمضان القادم.



ويصوّر العوضي خلال هذه الفترة المشاهد الخارجية للمسلسل فى العديد من شوارع القاهرة ومنها شارع المعز الذى قام بتصوير مشاهده بها أمس الأحد، وتسبب ظهور العوضي فى الشارع فى تجمهر الكثير من جمهوره لالتقاط الصور التذكارية معه، خاصة وأنه الظهور الأول له عقب خروجه من المستشفى بعد تعافيه من الوعكة الصحية التى مر بها الأسبوع قبل الماضى.



ونشر "العوضي" فيديو لاستقبال الجمهور له فى شارع المعز عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلاً: "أحلى استقبال من أخواتي في شارع المعز أثناء تصوير مسلسل "حق عرب" إن شاء الله مسلسل قوي علي قد حبكم".







أحداث مسلسل “حق عرب”

وتدور أحداث مسلسل “حق عرب” في إطار الإثارة والتشويق حول بطل العمل الذي يتعرض للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل، ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطفية ستتناولها الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان رياض الخولي، سلوى عثمان، ميرهان حسين، وليد فواز، محمد علاء، وفاء عامر، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال أحمد العوضي، مشاركته في فيلم “الإسكندراني”، الذي يعرض حاليًا في السينمات، وهو بطولة زينة، محمود حافظ، عصام السقا، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمد رضوان، وآخرون من النجوم.

أحداث فيلم الإسكندراني



تدور أحداث الفيلم حول شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة.

حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.