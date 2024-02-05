شبانة: تفاوض «دياب» مع «كيروش» يعني فقدان الثقة في اتحاد الكرة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك مناقشات حاليًا بين أعضاء اتحاد الكرة حول جنسية المدرب الأجنبي الجديد بعد ما تم طرد روي فيتوريا بشكل رسمي عقب الإخفاق الكبير في أمم إفريقيا، مبديًا دهشته من الحوار الدائر حاليا في الجبلاية حول هوية المدير الفني الجديد للفراعنة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "موضوع التفاوض من جانب أحمد دياب رئيس الرابطة مع كارلوس كيروش، يعني فقدان الثقة في مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأضاف: "المفترض أن يرحل اتحاد الكرة بالكامل من منصبه بعد الإخفاق، ولكن حازم إمام نفي ما يتردد حول اعتذاره عن الإشراف على منتخب مصر، لكن الأهم هو طرد فيتوريا لأنه شخص غير مرغوب فيه، وأشكر نادي الشباب السعودي على عدم التعاقد معه".

وأكمل: "هناك اقتراح على سمير عبدالتواب وكيل فيتوريا من أجل تقسيط الشرط الجزائي، رغم أن المعلن كان كريم أبو سليمان هو وكيل المدرب البرتغالي".

وزاد: "يجب أن نقول الأهم حاليا وهو طرد فيتوريا، المدرب حصل على شرط جزائي كبير وراتب على مدار سنة ونصف، ولم يقدم شيئًا للمنتخب الوطني أو الكرة المصرية".