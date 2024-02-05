صحف السعودية|الولايات المتحدة وبريطانيا تنفذان هجومًا على 36 هدفًا للحوثيين في اليمن.. ورئيس البرلمان العربي يثمن دور المملكة المحوري بالمنطقة

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الاثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة المدينة

رعى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، حفل تدشين آخر طائرة نفاثة متقدمة من طراز «هوك تي 165» تم تجميعها وتصنيع أجزاء منها في المملكة بأيدٍ وطنية بشكل كامل، وبمشاركة 25 شركة محلية صنَّعت أكثر من 3114 قطعة داخل وخارج الطائرة، في إنجاز يُعد الأول من نوعه في مجال تجميع الطائرات العسكرية النفاثة في المملكة.

وكان في استقبال وزير الدفاع السعودي لدى وصوله مقر الحفل الذي أقيم في معرض الدفاع العالمي في الرياض، الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والرئيس التنفيذي للبرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي اللواء الطيار الركن عبدالله بن محمد الربيعة، ومدير البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي اللواء صلاح الدين بن محمد الفواز.

وفور وصوله مقر الحفل استمع لإيجاز عن مبادرات البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي المحققة والمستقبلية لنقل وتوطين التقنية، المتضمنة إطلاقه عام 2017م بالتعاون مع شركة «بي أيه إي سيستمز» البريطانية، برنامج التجميع النهائي للطائرات في المملكة السعودية، النواة الأولى لتطوير صناعة الدفاع السعودية؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.

ثم شاهد وزير الدفاع السعودي عرضًا مرئيًا عن برنامج التجميع النهائي للطائرات في المملكة، ومساهمته في تجميع اثنتين وعشرين طائرة نفاثة متقدمة من طراز «هوك تي ١٦٥» في مرافق البرنامج لتطوير وعمرة الطائرات بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، سيحول ١٠ منها إلى فريق الصقور السعودية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، كما تضمن العرض المرئي مسيرة فريق الصقور السعودية وإنجازاته بمناسبة اليوبيل الفضي للفريق ومرور ٢٥ عامًا على تأسيسه.

وفي خبر آخر، التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، في معرض الدفاع العالمي بالرياض، وزير الدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية أنور علي حيدر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشَهِد وزير الدفاع السعودي ووزير الدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارتي الدفاع في البلدين.

حضر اللقاء ومراسم التوقيع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضر من الجانب الباكستاني رئيس هيئة الركن بالجيش الفريق محمد أويس دستغير، واللواء البحري في وزارة الدفاع خيير زمان، والملحق العسكري لدى المملكة العميد محمد عاصم.

صحيفة الوطن

تلقى فريق انجاد للبحث والإنقاذ في السعودية خلال شهر يناير الماضي 5078 بلاغا لمركبات عالقة وسط الرمال والصحاري والشعاب والأودية بالعديد من مناطق المملكة، بمتوسط 182 بلاغا في اليوم الواحد كمعدل قياسي، وأرجع الفريق ذلك إلى زيادة معدلات الامطار والسيول بداية العام إضافة الى عدم التزام المواطنين بتعليمات وارشادات السلامة بسلوك طرق وعرة دون مبالاة.

وتلقى الفريق 20 بلاغا لمفقودين بينهم أسرة كاملة وطفلان وعثر على 13 مفقوداً بصحة جيدة و 5 مفقودين جار البحث عنهم وتوفي 2 مفقودين.

ولم يمض أسبوعان فقط على فقد الطفلة بيان "6 سنوات" بأحد الشعاب بمنطقة القصيم في محافظة قبة والتي تم العثور عليها بصحة، حتى تلقت عمليات فريق انجاد للبحث والإنقاذ بلاغا يفيد عن طفل مفقود بأحد الشعاب المحاط بسلسلة جبلية من ثلاث جهات بالبيضاء التابعة لمنطقة المدينة المنورة بعد ان غادرت اسرته المكان وتركته خلفها يلهو ولم يعلموا بفقدانهم للطفل إلا بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة وعندما عادوا مذعورين للبحث عنه لم يجدوا له اثرا ليقوموا بابلاغ الجهات الأمنية وكذلك فريق انجاد للبحث والإنقاذ ليهب الجميع بالبحث منذ يوم الأحد الماضي، دون العثور عليه إذ اعلن فريق انجاد عن تعليق البحث بعد ثلاث جولات لثلاثة ايام متتالية حتى ورود مستجدات.

وفي خبر آخر، قاد استمرار الحوثيين في هجماتهم بالبحر الأحمر إلى موجة جديدة قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث ضربا 36 هدفا للحوثيين في اليمن.

وتهدف هذه الهجمات إلى زيادة تعطيل الجماعة المدعومة من إيران التي هاجمت بلا هوادة المصالح الأمريكية والدولية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها نفذت ضربة إضافية «دفاعا عن النفس ضد صاروخ كروز مضاد للسفن، أطلقه الحوثيون على السفن في البحر الأحمر»، وفقا لمنشور على موقع إكسالول.

من جهه أخرى، لم تستهدف واشنطن إيران مرة أخرى بشكل مباشر في الوقت الذي تحاول فيه إيجاد توازن بين الرد القوي وتكثيف الصراع.

وحددت القوات الأمريكية صاروخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وأضاف المنشور أن هذا الإجراء سيحمي حرية الملاحة، ويجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية.

بينما حذرت الولايات المتحدة من أن ردها، بعد مقتل جنودها في قاعدة برج 22 بالأردن الأحد الماضي، لن يقتصر على ليلة واحدة أو هدف واحد أو مجموعة واحدة.

وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى مسؤولية الحوثيين بشكل مباشر، فإنهم أصبحوا أحد الخصوم الرئيسيين للولايات المتحدة.

ويشن الحوثيون هجمات شبه يومية بالصواريخ أو الطائرات دون طيار ضد السفن التجارية والعسكرية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضحوا أنهم لا يعتزمون تقليص حملتهم على الرغم من الضغوط التي تمارسها الحملة الأمريكية والبريطانية.

صحيفة عكاظ

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الدور المحوري والمهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في المنطقة العربية، مؤكداً أن سياساتها الحكيمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تمثل صمام أمان للقضايا العربية، ومثمناً أيضاً سعيها الدؤوب نحو حلحلة الأزمات القائمة في المنطقة العربية، من خلال تحركاتها المستمرة على كافة المستويات، فضلاً عن العديد من المبادرات التي تطلقها بهدف التوصل إلى تسويات وحلول سياسية نهائية لتلك الأزمات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع السفير مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز بن عبدالله المطر، بمقر المندوبية بالقاهرة، حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا والمستجدات على الساحة العربية، والتي يأتي في مقدمتها تطورات الأحداث في قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة.

وفي خبر آخر، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية رادعة على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باعتباره يمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدة في بيان أن «المواقف التي أدلى بها الوزير الفاشي بن غفير لصحيفة «وول ستريت جورنال» استعمارية عنصرية، وتعد تحريضاً مفضوحاً على استكمال إبادة شعبنا في قطاع غزة وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه».

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: «بن غفير يتفاخر بتكرار تحريضه في تحدٍ سافر للإدارة الأمريكية ومواقفها المعلنة، والإجماع الدولي، وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، التي تطالب أيضاً باتخاذ إجراءات عدّة لوقف مظاهر الإبادة وإبعاد شبح المجاعة وتمكين شعبنا في قطاع غزة من العودة إلى منازلهم في عموم القطاع».