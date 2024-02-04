صفقة لصالح السعودية.. المملكة المتحدة تتحرك بشأن طلبية جديدة لـ طائرات تايفون

تخطو المملكة المتحدة، خطوات واسعة، نحو طلب شراء طائرات تايفون جديدة، قدمته المملكة العربية السعودية؛ مما يؤدي إلى إحياء المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة.

ووفقا لتقرير موقع تايمز أيروسبيس، منذ استحواذ المملكة العربية السعودية الأولي على 72 طائرة يوروفايتر تايفون تم تسليمها بين يونيو 2009 ويونيو 2017، استمرت التوقعات لطلبات إضافية، وربما تصل إلى 96 طائرة تايفون أخرى. لكن العوائق وقفت في طريق تحقيق هذه الصفقة المرتقبة.

وكانت العقبة الرئيسية هي الحظر الألماني على صادرات الأسلحة إلى السعودية، والذي تم فرضه في عام 2018، وكان لهذا الحظر آثار كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حين سيتم تجميع مقاتلات تايفون السعودية في المملكة المتحدة، يتم تصنيع المكونات في جميع الدول الشريكة في يوروفايتر: المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا.

وفي 7 يناير، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قرار رفع حظر التصدير الألماني.

وغذت هذه السلسلة من التطورات، التفاؤل بأن القوات الجوية الملكية السعودية قد تقوم قريبًا بتشغيل نسخة متطورة جديدة من طائرات تايفون.

وسلط بول "مفتي" سميث، رئيس تطوير الأعمال والحملات الأوروبية في شركة BAE Systems، الضوء على الخبرة التشغيلية للقوات الجوية السعودية وقدرات القوة المختلطة، معربًا عن ثقته في انتقالهم إلى أجهزة استشعار الجيل الخامس.