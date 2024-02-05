مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5-2-2024 في القاهرة والمحافظات

يهتم الكثير بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميًا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وموعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الشتوي.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 ، ﻿24 رجب 1445 هجرية.



وفيما يلي قائمة بمواقيت الصلاة في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة: