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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5-2-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

يهتم الكثير بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميًا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وموعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الشتوي.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 ، ﻿24 رجب 1445  هجرية.
 

وفيما يلي قائمة بمواقيت الصلاة في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
مواقيت الصلاة في القـاهـرة5:14 ص6:43 ص12:9 م3:13 م5:35 م6:54 م
الأسكندرية5:20 ص6:50 ص12:14 م3:17 م5:39 م6:59 م
طنطــا5:16 ص6:45 ص12:10 م3:13 م5:35 م6:55 م
المنصورة5:14 ص6:44 ص12:8 م3:11 م5:33 م6:53 م
الزقـازيق5:14 ص6:43 ص12:8 م3:11 م5:34 م6:53 م
أسيــوط5:13 ص6:39 ص12:9 م3:17 م5:40 م6:57 م
سـوهاج5:10 ص6:36 ص12:7 م3:16 م5:39 م6:55 م
بنى سويف5:14 ص6:42 ص12:10 م3:15 م5:37 م6:56 م
المنـيـا5:15 ص6:42 ص12:11 م3:18 م5:40 م6:58 م
قـــنا5:6 ص6:31 ص12:3 م3:12 م5:35 م6:51 م
أســوان5:4 ص6:28 ص12:2 م3:14 م5:37 م6:52 م
مطـروح5:31 ص7:1 ص12:25 م3:27 م5:49 م7:10 م
الغردقـة5:2 ص6:28 ص11:59 ص3:7 م5:29 م6:46 م
الخارجـة5:15 ص6:40 ص12:13 م3:23 م5:46 م7:2 م
الإسماعيلية5:11 ص6:40 ص12:5 م3:8 م5:31 م6:50 م
دميـاط5:13 ص6:43 ص12:7 م3:9 م5:31 م6:51 م
السـلوم5:40 ص7:9 ص12:33 م3:35 م5:57 م7:18 م
نويـبع5:0 ص6:28 ص11:55 ص3:1 م5:23 م6:42 م
حلايــب4:47 ص6:10 ص11:47 ص3:1 م5:25 م6:39 م
شرم الشيخ5:1 ص6:27 ص11:57 ص3:4 م5:26 م6:44 م
الفـيــوم5:16 ص6:43 ص12:11 م3:16 م5:38 م6:57 م
6أكتـوبر5:16 ص6:44 ص12:10 م3:15 م5:37 م6:56 م
كفر الشيخ5:16 ص6:46 ص12:10 م3:13 م5:35 م6:55 م
الحامول5:16 ص6:45 ص12:9 م3:12 م5:34 م6:54 م
بلطيم5:16 ص6:46 ص12:10 م3:12 م5:34 م6:54 م
طابا5:2 ص6:29 ص11:56 ص3:1 م5:24 م6:42 م
راس سدر5:8 ص6:37 ص12:3 م3:8 م5:30 م6:49 م
الطـــور5:4 ص6:31 ص11:59 ص3:6 م5:29 م6:46 م
دهب5:0 ص6:28 ص11:56 ص3:2 م5:25 م6:43 م
ابوزنيمة5:6 ص6:34 ص12:2 م3:7 م5:30 م6:48 م
راس غارب5:5 ص6:32 ص12:1 م3:7 م5:29 م6:47 م
القصير5:0 ص6:25 ص11:57 ص3:6 م5:29 م6:45 م
برنيس4:53 ص6:17 ص11:52 ص3:4 م5:27 م6:42 م
سفاجة5:2 ص6:27 ص11:58 ص3:7 م5:29 م6:46 م
مرسى علم4:57 ص6:21 ص11:54 ص3:5 م5:28 م6:44 م
شلاتين4:52 ص6:16 ص11:52 ص3:4 م5:28 م6:42 م
سيدى برانى5:37 ص7:7 ص12:30 م3:32 م5:54 م7:15 م
الضبعة5:26 ص6:56 ص12:20 م3:23 م5:45 م7:5 م
العلمين5:24 ص6:53 ص12:18 م3:21 م5:43 م7:3 م
واحة سيوة5:37 ص7:4 ص12:32 م3:37 م6:0 م7:18 م
موط (الداخلة )5:21 ص6:46 ص12:18 م3:28 م5:51 م7:7 م
الفرافرة5:26 ص6:52 ص12:22 م3:30 م5:53 م7:10 م
البويطى5:23 ص6:50 ص12:18 م3:25 م5:47 م7:5 م
باريس5:14 ص6:38 ص12:12 م3:23 م5:46 م7:2 م
المحلة الكبرى5:16 ص6:45 ص12:10 م3:13 م5:35 م6:55 م
الحمام5:22 ص6:51 ص12:16 م3:20 م5:42 م7:2 م
نجع حمادى5:8 ص6:33 ص12:5 م3:14 م5:37 م6:53 م
بورسعيـد5:11 ص6:41 ص12:5 م3:7 م5:29 م6:49 م
السـويس5:9 ص6:38 ص12:4 م3:8 م5:30 م6:49 م
العريـش5:5 ص6:34 ص11:59 ص3:1 م5:24 م6:44 م
الطـــور5:4 ص6:31 ص11:59 ص3:6 م5:29 م6:46 م
دمنـهـور5:18 ص6:48 ص12:12 م3:15 م5:37 م6:57 م
ادفو5:5 ص6:29 ص12:3 م3:13 م5:36 م6:52 م
اسنا5:6 ص6:31 ص12:4 م3:14 م5:37 م6:53 م
الأقصر5:6 ص6:31 ص12:3 م3:13 م5:36 م6:52 م
القاهرة الجديدة5:14 ص6:42 ص12:8 م3:12 م5:35 م6:54 م
توشكى5:9 ص6:32 ص12:8 م3:21 م5:45 م6:59 م
الدلنجات5:18 ص6:47 ص12:12 م3:15 م5:37 م6:57 م
كاترين5:3 ص6:30 ص11:58 ص3:4 م5:27 م6:45 م
السادات5:18 ص6:47 ص12:12 م3:15 م5:38 م6:57 م
مدينة 15 مايو5:14 ص6:42 ص12:8 م3:13 م5:35 م6:54 م
الصالحية الجديدة5:12 ص6:41 ص12:6 م3:9 م5:32 م6:51 م
العاشر من رمضان5:13 ص6:41 ص12:7 م3:11 م5:33 م6:52 م
العاصمة الادارية الجديدة5:12 ص6:41 ص12:7 م3:11 م5:33 م6:52 م
العبور5:13 ص6:42 ص12:8 م3:11 م5:34 م6:53 م
الفشن الجديدة5:16 ص6:44 ص12:11 م3:17 م5:39 م6:58 م
المنصورة الجديدة5:15 ص6:45 ص12:8 م3:10 م5:32 م6:53 م
النوبارية الجديدة5:20 ص6:49 ص12:14 م3:17 م5:39 م6:59 م
بدر5:13 ص6:41 ص12:7 م3:11 م5:33 م6:52 م
بنى مزار الجديدة5:15 ص6:42 ص12:10 م3:16 م5:39 م6:57 م
بورسعيد الجديدة سلام5:10 ص6:39 ص12:3 م3:6 م5:28 م6:48 م
بئر العبد الجديدة5:8 ص6:38 ص12:2 م3:5 م5:27 م6:47 م
توشكى الجديدة5:8 ص6:32 ص12:8 م3:20 م5:44 م6:58 م
حدائق العاصمة5:12 ص6:41 ص12:6 م3:10 م5:32 م6:52 م
رشيد الجديدة5:19 ص6:49 ص12:12 م3:15 م5:37 م6:57 م
رفح الجديدة5:4 ص6:33 ص11:57 ص3:0 م5:22 م6:42 م
سفنكس الجديدة5:17 ص6:45 ص12:11 م3:15 م5:37 م6:56 م
شرق العوينات5:20 ص6:43 ص12:19 م3:32 م5:56 م7:10 م
غرب النوبارية5:21 ص6:50 ص12:15 م3:18 م5:41 م7:0 م
مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات موعد صلاة الفجر التوقيت الشتوي مواقيت الصلاة الصلاة

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