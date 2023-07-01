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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 01-07-2023 في القاهرة والمحافظات

صدى البلد

ينشر موقع صدى البلد مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 يوليو 2023، الموافق الثاني عشر من شهر ذي الحجة 1444 هجرية، في القاهرة وعدد من محافظات مصر.

يبحث الكثير من المواطنين عن خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة وأيضا في كل محافظات الجمهورية، فهي محل اهتمام كبير من الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وموعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر

وفيما يلي نستعرض خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية اليوم السبت الأول من يوليو 2023، الموافق الثاني عشر من شهر ذي الحجة 1444 هجرية، وفق الهيئة المصرية العامة لـ المساحة.

 


مواقيت الصلاة في القاهرة


صلاة الفجر 4:12 صباحاً 
أذان الظهر 12:59 صباحاً
أذان العصر 4:35 مساءً
أذان المغرب 8:00  مساءً
أذان العشاء 9:33 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية


وقت صلاة الفجر 4:12 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً
موعد أذان العصر 4:43 مساءً
موعد أذان المغرب 8:09 مساءً
موعد أذان العشاء 8:43 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية


وقت صلاة الفجر 4:05 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:55 صباحاً
موعد  أذان العصر 4:32 مساءً
موعد أذان المغرب 7:58 مساءً
موعد أذن العشاء 9:32  مساءً


مواقيت الصلاة في أسيوط
وقت صلاة الفجر 4:24 صباحاً
موعد أذان الظهر 1:00 صباحاً
موعد أذان العصر 4:29 مساءً
موعد أذان المغرب 7:56 مساءً
موعد أذان العشاء 9:25 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ


وقت صلاة الفجر  4:09 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:47 صباحاً
موعد أذان العصر 4:17  مساءً
موعد أذان المغرب 7:43 مساءً
موعد أذان العشاء 9:13 مساءً


مواقيت الصلاة في أسوان


وقت صلاة الفجر 5:04 صباحاً
موعد أذان الظهر 1:28 صباحاً
موعد أذان العصر 4:48 مساءً
موعد أذان المغرب 8:16 مساءً
موعد أذان العشاء 9:41 مساءً
 

مواقيت الصلاة اليوم السبت موقع صدى البلد القاهرة محافظات مصر

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