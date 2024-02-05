بعد مصرع عمال إغاثة بضربة روسية.. فرنسا تستدعي سفير موسكو لدى باريس

أفادت وكالة "فرانس برس" في نبأ عاجل لها، باستدعاء السفير الروسي لدى فرنسا إلى وزارة الخارجية.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس ستستدعي السفير الروسي اليوم الاثنين، بعد مقتل اثنين من العاملين الفرنسيين في المجال الإنساني في أعقاب ضربة روسية بأوكرانيا الأسبوع الماضي.

ووصفت باريس الأمر بأنه تصاعد في المعلومات المضللة الروسية التي تستهدف فرنسا.

ولقى اثنان من عمال الإغاثة المتطوعين الفرنسيين مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم بطائرة روسية بدون طيار في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا في الأول من فبراير، فيما وصفه وزير الخارجية ستيفان سيجورن بأنه عمل "همجي".