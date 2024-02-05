تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

يعد اليوسفي من الفواكه المفيدة والمهمة التي يعشقها الكثير ونشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشور عن الألياف البيضاء باليوسفي .



وقالت نوح في منشورها " الالياف البيضاء التي تزال سواء من برتقال أو يوسفي إذا كان ليس لها أهمية ما كانش ربنا خلقها كدا

وتابعت نوح " دي عاملة زي الأوردة الدموية التي بتغذي العضلات يعني فيها غذاء هام جدا للثمرة وغنية بالعناصر الهامة

خاصة مادة البكتين المهمة للهضم وتعتبر ملينه أيضا وقت الأكل.



ونصحت نوح بعدم إزالتها لأنها مهمة جدا لتكاثر ونمو البكتيريا النافعة بالأمعاء واللي لها دور في حماية القولون من سرطان القولون

