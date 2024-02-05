عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

صدى البلد

يعد اليوسفي من الفواكه المفيدة والمهمة التي يعشقها الكثير ونشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشور عن الألياف البيضاء باليوسفي .

 
 وقالت نوح في منشورها " الالياف البيضاء التي تزال  سواء من برتقال أو يوسفي  إذا  كان ليس لها  أهمية ما كانش ربنا خلقها كدا 
 وتابعت نوح " دي عاملة زي الأوردة الدموية التي  بتغذي العضلات يعني فيها غذاء  هام جدا للثمرة  وغنية بالعناصر الهامة  
خاصة مادة البكتين المهمة للهضم وتعتبر ملينه أيضا وقت الأكل.
 

 

ونصحت نوح بعدم إزالتها لأنها مهمة جدا لتكاثر ونمو البكتيريا النافعة بالأمعاء واللي لها دور في حماية القولون من سرطان القولون
 

البكتيريا النافعة الدكتورة سماح نوح القولون سرطان القولون الارشاد البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

رد رضا عبدالعال على عودة سيف جعفر للزمالك.. شاهد

11 صفقة للزمالك.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة من العيار الثقيل |فيديو

أفعال مُحرّمة في العشر الأواخر من شهر رجب.. احذرها خلال الـ6 أيام المقبلة

موضوعات متعلقة

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

كيفية تنسيق إطلالاتك الجينز في السهرات والمناسبات

قصت شعرها وغيرت شكلها.. رضوى الشربيني بإطلالة جديدة تشعل السوشيال ميديا

بملابس جلد وسيشن في الشارع.. البلوجر أحلام عادل تثير الجدل بخطوبتها

جمال شعبان يحذر من مرض تصاب به النساء بعد الظهر

سعر خرافي.. هيفاء وهبي تظهر بملابس مثيرة| شاهد

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فتحة فوق الركبة.. شمس الكويتية تستعرض بإطلالة مثيرة للجدل من جديد

ترشيحاتنا

أول تعليق من شوبير على ضم الأهلي لـ محمود الزنفلي

إعلام عبري : إدارة بايدن تخطط مع مسؤولين إسرائيليين لـ"اليوم التالي لنتنياهو"

لن نسكت .. الحوثيون : أمريكا وبريطانيا شنتا 300 غارة على اليمن

مناورة عسكرية من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

بسبب الحرب والجفاف.. المجاعة تضرب 16 مليون شخص في إثيوبيا

بعد زلزال أسعار الذهب | قرّر هتشتري وللا تبيع .. واِعرف الأنسب لك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

صورها في العمليات.. طبيب ريهام سعيد يثير الجدل بمقطع فيديو| شاهد

مع بداية الدراسة.. طبيب يوضح طرق الحفاظ على صحة الأطفال

فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ