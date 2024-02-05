عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غيرت مصير بلد بأكملها.. وفاة زعيمة السكان الأصليين بإسبانيا

صدى البلد

توفيت إحدى أكثر قادة السكان الأصليين التي تحترمها أستراليا، لويتجا أودونوهي، في سن الـ91 عاما، بعدما قضت الدكتورة أودونوهي حياتها في الدفاع عن صحة وحقوق السكان الأصليين وسكان مضيق توريس.

وفاة زعيمة السكان الأصليين الأسترالية 

حصلت على بعض من أعلى الأوسمة الوطنية لعملها المبتكر وفي عام 1984 تم اختيارها كبطلة العام، وقدم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز العزاء لها كشخصية تتسم بأخلاق لن تتكرر.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وقال في بيان "لديها إيمان دائم في إمكانية وحدة أستراليا والمصالحة فيها.. على الرغم من تعرضها للتمييز منذ أول أيام حياتها".

txt

وزير النقل: توطين صناعة الأتوبيسات في مصر بالتعاون مع شركة النصر للسيارات

txt

طفرة فى الأقصر...الرصف باستخدام أحدث التقنيات ورفع كفاءة كافة الطرق

وقد قالت عائلتها إن السيدة أودونوهي، التي هي من قوم يانكونيتجتجارا، توفيت بسلام يوم الأحد في أديليد، وأنها ستتذكر "جميع الأبواب التي فتحتها" و"المعارك التي خاضتها وفازت بها".

من هي الدكتورة أودونوهي ؟

ولدت الدكتورة أودونوهي في منطقة نائية من جنوب أستراليا في عام 1932، وتم إبعادها عن والدتها الأصلية عندما كانت في الثانية من العمر كجزء من سلسلة من السياسات المشهورة التي تهدف إلى تربية الأطفال الأصليين في عائلات بيضاء

. مرت ثلاثين عامًا قبل أن يتم اللقاء بين الاثنين. وأصبحت أول ممرضة أصلية في جنوب أستراليا - بعد تحدي قرار يحظرها من إكمال التدريب بسبب أصلها.

بعد عقد من العمل التمريضي، بدأت مسيرة طويلة في الخدمة العامة، حيث ساعدت في إنشاء وقيادة هيئات رئيسية للأصول وأصبحت أول شخصية أصلية تتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في خطابها في عام 1992، دعت الدكتورة أودونوهي لاعتراف بالسكان الأصليين ومضيق توريس في الدستور الأسترالي كسكان القارة الأصليين - وهو إصلاح تم إجراؤه في الاستفتاء في العام الماضي ولكن تم رفضه.

وكانت أيضًا جزءًا من التفاوض على تشريع التوطين الأصلي التاريخي في أستراليا الذي منح حقوق الأراضي لشعوب الأمة الأولى، وكذلك في الاستفتاء التاريخي في عام 1967 الذي أدرجهم في التعداد الوطني.

بالإضافة إلى تكريماتها العديدة في أستراليا، تم تعيينها قائدة في رتبة الإمبراطورية البريطانية ومنحتها شرف من البابا يوحنا بولس الثاني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

الحكومة تنشر أسعار الدولار والذهب اليوم

أول تعليق من شوبير على ضم الأهلي لـ محمود الزنفلي

ترشيحاتنا

رئيس الشيوخ يطالب الحكومة بالتركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي

بمناسبة عيد الشرطة.. مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية لأسر الشهداء | صور

وزير الأوقاف يشيد بقوة تدريبات طلبة كلية الشرطة | صور

أرخص موبايلين سامسونج في مصر .. للشباب بأسعار مناسبة

تجاوز الـ15 ألف جنيه.. أسعار القطن بالمزاد التاسع في الإسكندرية

الحوثي: لا نية لدنيا لإغلاق البحر الأحمر ومضيق باب المندب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافقته زوجته الفنانة الشهيرة .. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

فيديو

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ