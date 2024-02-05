غيرت مصير بلد بأكملها.. وفاة زعيمة السكان الأصليين بإسبانيا

توفيت إحدى أكثر قادة السكان الأصليين التي تحترمها أستراليا، لويتجا أودونوهي، في سن الـ91 عاما، بعدما قضت الدكتورة أودونوهي حياتها في الدفاع عن صحة وحقوق السكان الأصليين وسكان مضيق توريس.

وفاة زعيمة السكان الأصليين الأسترالية

حصلت على بعض من أعلى الأوسمة الوطنية لعملها المبتكر وفي عام 1984 تم اختيارها كبطلة العام، وقدم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز العزاء لها كشخصية تتسم بأخلاق لن تتكرر.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وقال في بيان "لديها إيمان دائم في إمكانية وحدة أستراليا والمصالحة فيها.. على الرغم من تعرضها للتمييز منذ أول أيام حياتها".

وقد قالت عائلتها إن السيدة أودونوهي، التي هي من قوم يانكونيتجتجارا، توفيت بسلام يوم الأحد في أديليد، وأنها ستتذكر "جميع الأبواب التي فتحتها" و"المعارك التي خاضتها وفازت بها".

من هي الدكتورة أودونوهي ؟

ولدت الدكتورة أودونوهي في منطقة نائية من جنوب أستراليا في عام 1932، وتم إبعادها عن والدتها الأصلية عندما كانت في الثانية من العمر كجزء من سلسلة من السياسات المشهورة التي تهدف إلى تربية الأطفال الأصليين في عائلات بيضاء

. مرت ثلاثين عامًا قبل أن يتم اللقاء بين الاثنين. وأصبحت أول ممرضة أصلية في جنوب أستراليا - بعد تحدي قرار يحظرها من إكمال التدريب بسبب أصلها.

بعد عقد من العمل التمريضي، بدأت مسيرة طويلة في الخدمة العامة، حيث ساعدت في إنشاء وقيادة هيئات رئيسية للأصول وأصبحت أول شخصية أصلية تتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في خطابها في عام 1992، دعت الدكتورة أودونوهي لاعتراف بالسكان الأصليين ومضيق توريس في الدستور الأسترالي كسكان القارة الأصليين - وهو إصلاح تم إجراؤه في الاستفتاء في العام الماضي ولكن تم رفضه.

وكانت أيضًا جزءًا من التفاوض على تشريع التوطين الأصلي التاريخي في أستراليا الذي منح حقوق الأراضي لشعوب الأمة الأولى، وكذلك في الاستفتاء التاريخي في عام 1967 الذي أدرجهم في التعداد الوطني.

بالإضافة إلى تكريماتها العديدة في أستراليا، تم تعيينها قائدة في رتبة الإمبراطورية البريطانية ومنحتها شرف من البابا يوحنا بولس الثاني.