محافظ كفر الشيخ : انطلاق ندوات وقوافل إرشادية لأمراض المحاصيل الشتوية



تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، نشاط مديرية الزراعة بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية، في تنفيذ قوافل وندوات عن العمليات الزراعية للمحاصيل الشتوية والأمراض التي تصيبها، للتأكيد على أهم التوصيات الإرشادية الفنية التي تتم خلال هذه الفترة من عمر النبات للنهوض بإنتاجية المحاصيل، تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ.



كلف محافظ كفرالشيخ، بالإستمرار فى تنفيذ العديد من الندوات واللقاءات التوعوية وتنظيم قوافل الإرشاد الزراعى مع المزارعين، للتعرف على المشكلات التى تواجه الإنتاج الزراعى، وإيجاد حلول مناسبة لها.

كما وجه بتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين فى مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، وسبل مكافحة الآفات وأمراض النبات، لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.