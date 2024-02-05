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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يعلن تشغيل أحدث معامل الأنسجة لتجهيز العينات بكلية الطب

صدى البلد

تابع  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال تجهيز وتشغيل أحدث معامل الأنسجة في صعيد مصر لتجهيز العينات وصبغها اتوماتيكيًا، بالإضافة لتشغيل جهاز Frozen section، بقسم الهيستوباثولوجي بالكلية " HistoPathology ".
وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على تجهيز الكليات العلمية بأحدث الأجهزة والتقنيات طبقًا للمواصفات العالمية؛ لتأهيل الكوادر الطلابية لسوق العمل، ودعمهم لتطبيق الدراسة النظرية عمليًا؛ مما يساعدهم على فهم وتطبيق المفاهيم الأساسية في المجالات التي يدرسونها.

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ولفت رئيس الجامعة إلى دعم الطلاب بما يعزز  تطوير مهاراتهم وفهمهم للعملية العلمية، فضلًا عن توفير بيئة تعليمية مناسبة ومجهزة بالتقنيات الحديثة لضمان تجربة تعليمية ممتازة وفعّالة.


يشار إلى أن كلية الطب اقيمت  على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم مبناها مدرجات وقاعات التدريس، بالإضافة إلى فصول دراسية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس ومكاتب للإداريين،  والمعامل والتى تضم معمل قسم التشريح الآدمى ومعامل الفسيولوجى والهستولوجى، والطفيليات، والميكروبيولوجى والباثولوجى،  والفارماكولوجى،  والطب الشرعى والسموم الأكلينيكية والمكتبة،  هذا بالإضافة إلى مبانى للرعاية الطبية والخدمات، ومسجد وكافتريا ومسطحات خضراء ومبانى وجراج للسيارات لخدمة العملية التعليمية بكلية الطب.

الأقصر الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تطوير مهاراتهم محافظ الأقصر قسم التشريح

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