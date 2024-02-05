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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يناقش مع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية برنامج النمو الأخضر.. صور

صدى البلد

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،باتريك جان جيلابيرتا الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر – يونيدو، والوفد المرافق له لمناقشة مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين، بحضور هدى المغربي السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، والسيدة أنَّاكِيارا إسكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر - اليـونيدو، والدكتور عادل صبري المنسق الوطني للمشروع، والمهندس عمر رياض المنسق الميداني الأول للمشروع ومدير مكتب اليونيدو في محافظتي قنا والأقصر.


تناول اللقاء، استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة (اليونيدو)، في محافظتي الأقصر وقنا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة كشريك رئيسي لليونيدو وعدد من الشركاء المحليين، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية ـ سفارة سويسرا بمصر، والذي يهدف لخدمة أبناء المحافظة لبناء مجتمع أفضل، من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لتعزيز الابتكار في العديد من المجالات كالإستدامة الزراعية والبيئية والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات.

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وأوضح  باتريك جان جيلابيرتا، أن هذه الزيارة لمحافظة الأقصر تعد الزيارة الأولى له كممثل لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مشيدا بالمجهودات المقامة في المحافظة، مؤكدا أن مصر شريك هام جدا للمنظمة، لافتا إلى أنه سيتم إقامة مؤتمر ومعرض للأعمال الخضراء في الأقصر لعام 2024 فى إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر.


من جانبه رحب محافظ الأقصر بباتريك جان جيلابيرتا والوفد المرافق له، مثمنا الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة (اليونيدو) في مصر بصورة عامة ومحافظة الأقصر بصورة خاصة، متمنيا المزيد من التعاون بين الجانبين، وبحث إمكانية دعم المشروعات الفائزة بمحافظة الأقصر في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر


أشاد محافظ الأقصر، بمشروع برنامج النمو الأخضر الشامل الذي تنفذه المنظمة في محافظتي الأقصر وقنا ، والذي يأتي متسقا مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال العمل نحو التحول للأخضر وتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن كل المشروعات الصناعية التي يتم الترخيص لها داخل محافظة الأقصر يجب أن تكون صديقة للبيئة.

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الأقصر الأمم المتحدة للتنمية الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الطاقة المتجدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برنامج النمو الأخضر الشامل دعم المشروعات

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