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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة وطننا أمانة في الأقصر

صدى البلد

انطلقت فعاليات مبادرة وطننا أمانة؛ وذلك ضمن فعاليات الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالطود جنوب الأقصر.


يأتى ذلك خلال فترة إجازة نصف العام بقصر ثقافة حاجر العديسات قبلي، وتتناول المبادرة الشائعات وكيفية مواجهتها، وعن دور المرأة في تماسك المجتمع، والانتماء للوطن، وتقدم المبادرة أنشطة ثقافية ودينية ورياضية وفنية وتتيح للمشتركين قراءة القصص بالمكتبه خلال الاحتفاء بالمبادرة.

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شارك في افتتاحية المبادرة القس رويس عبدالملاك راعي كنيسة السيدة العذراء بالعديسات بحري، والشيخ عبدالحميد ثابت أمام وخطيب بأوقاف الأقصر، وسالم أحمد محمود مدير قصر ثقافة حاجر العديسات.

ياتى ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة ايمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، وتعليمات الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود ، واشراف نجوى ابراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل

 

الأقصر الدكتور محمد محمود المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغير المشروعات المتوسطة الوحدة العامة لحماية الطفل حماية الطفل رئيس مركز قصر ثقافة حاجر العديسات

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