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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بدء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر في الأقصر

صدى البلد

شهد علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، حضور فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة تحت عنوان “التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية” والذي يقام في مدينة الأقصر، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة مصر للتأمين الراعي الرئيسي للمؤتمر.

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وشهدت الجلسة الافتتاحية، إلقاء كلمة لكل من علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وعمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين “الراعي الرئيسي للمؤتمر”، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كما قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإلقاء كلمة عبر فيديو تسجيلي، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وتستمر جلسات المؤتمر الذي يشارك به ٣٥٠ خبيرا من ١١ دولة عربية وأجنية على مدار يومين، لمناقشة عدد من المحاور أبرزها التأمين متناهي الصغر ودوره في نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة، و الابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالي وانعكاسها على التأمين متناهي الصغر، والتأمين متناهي الصغر... خطوة نحو الشمول التأميني، وكيف ننشئ منتج تأمين متناهي الصغر يلائم احتياجات المرأة، وتطور ونمو سوق التامين متناهي الصغر: عرض التجربة التونسية، ثم الجلسة الختامية والتوصيات، وتختم فعاليات المؤتمر بحفل الصوت والضوء بمعبد الكرنك.

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الأقصر التنمية الاقتصادية الجلسة الإفتتاحية المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هيئة العامة للرقابة المالية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية متناهية الصغر محافظ الأقصر

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