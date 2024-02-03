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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لـ8 متهمين وبراءة 8 آخرين في قتل وانتهاك عرض في الأقصر

المحكمة
المحكمة

قضت محكمة جنايات الأقصر برئاسة  المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، بالحكم المؤبد على 8 متهمين والسجن 15 عاما على 6 متهمين والبراءة لـ 8 آخرين فى قضية  حمل سلاح وقتل وانتهاك العرض وتصويره عاريا .

 

وتعود أحداث الواقعة فى عام 2021 في القضية رقم 147 لسنة 2021  عندما أقدم 22 متهما على قتل شاب ويدعى “محمود.أ.أ ” وشرعوا في قتل 5 آخرين وخطفوا اخر بواسطة سيارة وقيدوه من الخلف وانتهكوا عرضه، وقاموا بتصويره عاريا بمقطع فيديو واحتجزوه في حظيرة مواشي وذلك تحت تهديد السلاح  لوجود خلافات بينهم.

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وتم القبض على الـ22 شخصا وتم تحويل المتهمين إلى النيابة لتولى التحقيقات.
 

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