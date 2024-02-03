المؤبد لـ8 متهمين وبراءة 8 آخرين في قتل وانتهاك عرض في الأقصر

قضت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، بالحكم المؤبد على 8 متهمين والسجن 15 عاما على 6 متهمين والبراءة لـ 8 آخرين فى قضية حمل سلاح وقتل وانتهاك العرض وتصويره عاريا .

وتعود أحداث الواقعة فى عام 2021 في القضية رقم 147 لسنة 2021 عندما أقدم 22 متهما على قتل شاب ويدعى “محمود.أ.أ ” وشرعوا في قتل 5 آخرين وخطفوا اخر بواسطة سيارة وقيدوه من الخلف وانتهكوا عرضه، وقاموا بتصويره عاريا بمقطع فيديو واحتجزوه في حظيرة مواشي وذلك تحت تهديد السلاح لوجود خلافات بينهم.

وتم القبض على الـ22 شخصا وتم تحويل المتهمين إلى النيابة لتولى التحقيقات.

