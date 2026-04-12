مشهد يعكس روح التآخي.. وفد تعليم جنوب سيناء يهنّئ الأقباط بعيد القيامة



قام وفد من قيادات مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بتكليف من الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بتقديم التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، في لفتة تعكس عمق الروابط الوطنية وتجسد قيم المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الشعب المصري.

رافق الوفد اللواء أركان حرب إيهاب مكاوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، والنائب ياسر عرفات، عضو مجلس النواب، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، وذلك في إطار حرص القيادات التنفيذية والشعبية على مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم ومناسباتهم الدينية.

وضم الوفد كلاً من: عصام رجب، مدير التعليم العام ونقيب المعلمين، وسامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، ومحمود جلال، مدير مكتب مدير المديرية، وزكي العفيفي، مدير إدارة التخطيط، وأحمد حجاج، وكيل إدارة طور سيناء التعليمية.

كان في استقبال الوفد وائل سعيد عطية، موجه عام التربية الدينية المسيحية، حيث رحّب بالحضور، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس أسمى معاني الوحدة الوطنية وروح الأخوّة بين أبناء الوطن.

وتوجّه الوفد إلى كنيسة النبي موسى وماري مرقس بمدينة طور سيناء، حيث قدّم التهنئة إلى القس مينا سعد، راعي الكنيسة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنين أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير والأمن والسلام.

وأكد الوفد أن هذه المناسبة المباركة تمثل رمزًا متجددًا لقيم المحبة والتسامح والسلام، مشددين على أن الشعب نسيج واحد لا يتجزأ، يجمعه تاريخ مشترك ومصير واحد، داعين الله أن يديم على الوطن نعمة الاستقرار والازدهار، وأن تظل مصر نموذجًا رائدًا في التآخي والوحدة بين جميع أبنائها.