نجاة شخص من الموت انزلقت قدمه أسفل قطار "الأقصر - القاهرة"

أصيب عامل في نهاية العقد الخامس من العُمر، ببتر بمشط القدم اليسرى، أسفل عجلات قطار "الأقصر/ القاهرة" عقب تحركه من محطة سكة حديد المراغة دائرة المركز والتي كان من المقرر وقوفه بها، حيث انزلقت قدماه وسقط بين الرصيف والقطار، دائرة المركز شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة عامل أثناء محاولته النزول من قطار "الأقصر/ القاهرة" عقب تحركه بمحطة سكة حديد المراغة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'محمد ع.ع.م' 47 سنة، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، بتر بمشط القدم اليسري، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.