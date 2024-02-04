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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج: نبذل جهودا حثيثة لتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب الوافدين

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني

أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، أن إدارة الجامعة تبذل جهودا حثيثة لضمان تقديم خدمات تعليمية مُتميزة للطلاب الوافدين، وتوفير التيسيرات اللازمة لإتمام إجراءات الدراسة لهم، بالإضافة إلى توفير بيئة معيشية مناسبة وإقامة سكنية متكاملة ليشعروا بالراحة والاطمئنان داخل الجامعة، وليكونوا خير سفراء لمصر في بلادهم. 


جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة بمكتبه اليوم، الأحد، رئيس جامعة صبراته الليبية الدكتور سالم الهريشي، والوفد المرافق له، بحضور أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، ومدير الأمن الجامعي طارق حافظ، ومدير إدارة الوافدين الدكتور ياسر رفعت. 

وثمن رئيس الجامعة التعاون الأكاديمي والعلمي مع جامعة صبراته الليبية، مؤكدا أن الجامعة تحرص على استمرار العلاقات الثنائية بين البلدين، واستحداث سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والبحثية المختلفة، وتقديم كافة أشكال الدعم لمختلف قطاعات جامعة صبراته لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز المهارات البحثية والمهنية. 

وأشار النعماني إلى أن الزيارة جاءت في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعتين؛ بهدف تشجيع الزيارات المتبادلة بين الطرفين ودعم تنفيذ مشروعات بحثية وإصدار مجلات علمية مُحكمة ومشتركة، موضحاً أن الوفد قام بزيارة عدد من المنشآت الجامعية والكليات والمعامل، ومقابلة الطلاب الوافدين الليبيين للاطمئنان على حسن سير العملية الدراسية بكلياتهم. 

من جانبه، أعرب رئيس جامعة صبراتة عن سعادته بالتواجد في هذا الصرح الجامعي العريق المعروف بتميزه ومستواه العلمي الراقي بين الجامعات المصرية، مشيداً بالتعاون المُثمر والمُشرف مع الجامعة، متمنياً استمرار التواصل والشراكة لمد جسور التعاون العلمي والثقافي بين المؤسسات التعليمية بمصر وليبيا.
 

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