الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل عددًا من برقيات التهنئة بعيد القيامة المجيد

استقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، عددًا من برقيات التهنئة بعيد القيامة المجيد.

وحرص على إرسال برقيات التهنئة بالعيد كلٌ من: السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد اللواء الدكتور عاطف خالد، مساعد وزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن الوطني، والأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والمطران الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ومطران إيبارشية مصر، والأسقف أشود مناتسكانيان، مطران الأرمن الأرثوذكس بجمهورية مصر العربية.

وفي هذا السياق، قدم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، خالص الشكر والتقدير والامتنان إلى جميع من حرص على تقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، متمنيًا للجميع كامل التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم السامية.