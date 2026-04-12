قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يزور مقر مطرانية شمال الجيزة لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة صباح اليوم مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك على رأس وفد من قيادات المحافظة حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة. 

وخلال كلمته قدّم محافظ الجيزة التهنئة لجموع الشعب المصري ولأبناء محافظة الجيزة من الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء وأن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أن المشهد الوطني الذي تعكسه هذه المناسبات الدينية المتزامنة يؤكد عمق الترابط بين أبناء الشعب المصري ويجسد قيم الوحدة والتسامح التي تميز المجتمع المصري عبر تاريخه مشددًا على أن قوة الوطن الحقيقية تكمن في تماسك نسيجه الوطني. 

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة عن سعادته بزيارة محافظ الجيزة ووفد المحافظة مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الوطنية وتوطيد أواصر المحبة بين أبناء المجتمع موجهًا التهنئة للشعب المصري ومتمنيًا أن تسود المحبة والرخاء ربوع مصر والعالم.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة  وهند عبد الحليم نائب المحافظ  والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من رجال الدين والوعظ .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة عيد القيامة المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ترشيحاتنا

بالصور

إيهاب توفيق في حفل كامل العدد بـ أبو ظبي.. صور

مشروب سحري ينظف الأمعاء .. بعد تناول الرنجة والفسيخ فى شم النسيم

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

