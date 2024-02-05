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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر : تراجع سعر الدولار ضربة قاصمة للسوق السوداء

الدولار
الدولار

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء التي تتلاعب بسعر الدولار أو العملة الأجنبية عامة، نتيجة الإجراءات الاقتصادية الحكومية الحكيمة التي تم اتخاذها مؤخرا لضبط صرف سعر الدولار ونجاح كبير للحكومة المصرية في التعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد ولعل أبرز نتائجها الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط الماضية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن السوق السوداء تعتبر مشكلة كبيرة في مصر لتأثيرها السلبي على الاقتصاد وزيادة التضخم وتقويض الثقة في النظام المالي ، وشكل تراجع سعر الدولار الكبير خلال الساعات القليلة الماضية ضربة قوية و قاسمة لها حيث تقلصت فرص الربح للتجار في السوق السوداء وتراجعت قوتهم و تأثيرهم وبالتالي يمكننا القول بأن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد و يعود بالفائدة أيضا على الشعب المصري بشكل عام في تخفيض أسعار السلع المستوردة ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويحسن مستوى المعيشة في البلاد.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بجهود وزارة الداخلية التي أسفرت عن ملاحقة المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها، وذلك من خلال التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية،  مشيرا إلى أنه مع استمرار جهود الدولة في ملاحقة المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي سوف يستمر الهبوط الحاد لسعر الدولار بالسوق السوداء الذي يضر بالاقتصاد الوطني، حيث شهدت الفترة الأخيرة اتساع الفجوة بين سعر الدولار بالسوق الرسمية والسوق الموازية بسبب المضاربة علي سعر الدولار خارج نطاق السوق المصرفية.

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