استضافة المتنافسين بمسابقة القرآن الكريم ببورسعيد في المنطقة الصناعية

خلال زيارتهم لمحافظة بورسعيد على هامش مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرٱن الكريم و الابتهال الديني ، اصطحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عدد من المتسابقين ولجان التحكيم المشاركين في مسابقة " الفائزون " والتي انطلقت فعالياتها يوم الجمعة الماضية، لزيارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، برفقة اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والمهندس ابراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع.

و خلال جولتهم، تفقد المحافظ و مرافقوه سير وانتظام العمل داخل مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، قائلا أن المصنع يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات، منوها أن المصنع شهد تطورا كبيرا خلال 3 سنوات ، ووصل لأربع مراحل، ويصدر للعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا.

وقال محافظ بورسعيد ، ان مصنع بيراميدز أنشىء بحجم استثمارات بلغت 3مليار جنيه، و عدد 1500 عامل، وسوف يصل ل 3800 عامل مع الانتهاء من التوسعات الجارية ويعد المصنع السابع على مستوى العالم في إنتاج وتصدير كاوتش السيارات بجميع انواعه.

و استمع محافظ بورسعيد و مرافقوه لموقف تنفيذ الأعمال الانشائية بالمراحل الجديدة للمصنع، ولفت محافظ بورسعيد أننا نقدم كافة الدعم للمستثمر الجاد، ونعمل على تذليل اي عقبات قد تواجهه، مؤكدا أن مصنع بيراميدز أثبت نجاحه بعد التطور الذي شهده حاليا، قائلا أن المصنع في أقل من 3 اعوام جعل مصر على قائمة البلدان المصدرة لمنتج كاوتش السيارات.

محافظ بزرسعيد يصطحب متسابقي القرأن الكريم بجولة داخل المنطقة 1000253644 1000253623 1000253620 1000253632 1000253626 1000253638 1000253635 1000253647 1000253629 1000253641 1000253650

و وجه المحافظ الشكر للقيادة السياسية على دعمهم المتواصل للمستثمرين والشباب بمحافظة بورسعيد، حتى ظهرت هذه النتائج المثمرة من النهضة الصناعية غير المسبوقة على أرض المحافظة، وأشار أن مصنع بيراميدز يشهد توسعات تليق بالنهضة الجارية على ارض بورسعيد ، و يصدر للعديد من الدول و ينافس الماركات العالمية.

ومن جانبهم، أعرب المتسابقون عن فخرهم بالتنمية الصناعية التي لمسوها عند زيارتهم للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مؤكدين أن هذا التطور أصبح نمط سائد في مختلف القطاعات بمحافظة بورسعيد.