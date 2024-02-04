أحمد عمر هاشم: القرآن الكريم قيد الله له من يحفظونه في الصدور.. شاهد

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الازهر أن القرآن الكريم قيد الله (عز وجل) له من يحفظونه في الصدور ومن يعملون على رعايته تصديقًا وتحقيقًا لقول الله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»، فشكر الله لكم هذه السنة الحسنة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

وقدم الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، الشكر لمحافظ بورسعيد على تنظيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم، واصفا إياها بـ«السُنَّة الحسنة» التي سنها في هذه المحافظة الباسلة المناضلة، التي كان لها دور مهم في هزيمة العدوان الثلاثي فانتصرت مصر بفضل أبناء هذه المحافظة، ما يدل على أن أهلها فيهم التقوى وزادوا بهذه المسابقة نورًا على نور

محافظ بورسعيد يلتقي الدكتور أحمد عمر هاشم 1000252903 1000252905 1000252904 1000252907 1000252906 1000252909 1000252908

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الازهر، بمكتبه بالديوان العام، عقب الانتهاء من فعاليات افتتاح المسابقة الدولية لحفظ القرٱن الكريم و الابتهال الديني في نسختها السابعة.

من جانبه، قدم محافظ بورسعيد الشكر للدكتور أحمد عمر هاشم على مشاركته الفعالة في افتتاح مسابقة الفائزون، معربا عن فخره بحضوره المشرف باعتباره أحد قامات الدين الإسلامي بمصر والذي يسهم في إثراء الحياة الدينية والثقافية لٱبناء مصر .