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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد نفاذ التذاكر.. حفل إضافي لـ مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية

مدحت صالح
مدحت صالح

كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنان مدحت صالح بدار الاوبرا المصرية المقرر إقامته يوم 25 فبراير، عن تنظيم حفل جديد للفنان مدحت صالح في اليوم التالي نظرا للاقبال الجماهيري. 

وقالت الشركة المنظمة في بيان رسمي: بناءً على طلب الجمهور ونظراً لنفاد تذاكر حفل ٢٥ فبراير تم إضافة حفل ثاني للفنان الكبير مدحت صالح  يوم الإثنين الموافق ٢٦ فبراير على المسرح الكبير  بمصاحبة الفنان عمرو سليم و الفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر

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كانت دار الأوبرا  أعلنت عن نفاد جميع تذاكر حفل المطرب مدحت صالح والمفترض أن يحييها على المسرح الكبير يوم 25 من شهر فبراير الحالي.

ومن المفترض أن يقدم مدحت صالح خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه التى أشتهر بيها، بعد تقديمه لثلاث حفلات غنائية على المسرح الكبير يقدم من خلالها أغاني لكبار المطربين تحت عنوان الأساتذة.

وقدم مدحت صالح خلال حفل "الأساتذة 3" الذى يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ميدلى أغانى محمد عبد الوهاب ومنها على بالى يا ناسينى وأنا والعذاب وهواك وياورد من يشتريك وقلبى بيقولى كلام، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما قدم مدحت صالح خلال حفله بدار الأوبرا المصرية أغنية بلغوه لماهر العطار، وأغنيته حمايا العزيز وسط تفاعل كبير من الجمهور.

الفنان مدحت صالح الفنان عمرو سليم الفرقة الموسيقية الأوبرا المصرية خشبة المسرح الكبير دار الاوبرا المصرية دار الأوبرا

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