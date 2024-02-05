شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح " الدهب "

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة خلال الايام القادمة ، ومن المقرر ان تحمل الأغنية اسم الدهب .

وتتعاون شيرين عبد الوهاب خلال الأغنية مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين ، ومن المقرر ان تصدرها خلال الاسابيع القادمة .

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب ، والمقرر أقامته يوم 17 من فبراير القادم على خشبة مسرح ⁧‫الفوروم دوبيروت‬⁩ ، عن نفاذ التذاكر .

وبلغت أسعار تذاكر الحفل للفرد الواحد من 50 دولار و75 دولار، وتصل إلى 150 دولار، أما عن المناضد المكونة من عشرة أفراد، فتبدأ أسعارها من 200 دولار حتى 400 دولار ما يعادل 12،359 جنيه.

وأحيت شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية، فقرتها الغنائية على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات رأس السنة هناك ، في اول حفل بعد إعلان طلاقها .



وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيها الجديدة والتى طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية.