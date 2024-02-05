عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

صدى البلد

ماذا تريد الولايات المتحدة، من خلال عدوانها علي سوريا والعراق؟ هل تريد تهدئة أم تصعيدا في المنطقة؟. يبدو أن واشنطن مع التصعيد وضده تقول واشنطن الشيء وتفعل نقيضه تقدم نفسها علي أنها رجل الإطفاء الذي يريد احتواء التصعيد وإذ بها تشعل فتيلا قابل للتفجير في أي لحظة عدوان أمريكي، مزدوج علي سوريا والعراق، يرفع منسوب التصعيد في المنطقة، ويزيد من سخونة الأحداث. في البيان الصادر عن البيت الأبيض، يقول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده لا تسعي إلي الصراع في الشرق الأوسط، أو في أي مكان أخر في العالم. ذاك ليس ما يراه البلدان المعتدي عليهما، فالاعتداء يضع أمن المنطقة علي حافة الهاوية. ووجود التحالف الدولي، سبب لتهديد الاستقرار، وفقا لما تؤكده بغداد، في البيان الصادر عن الحكومة. فيما يأتي رد المقاومة العراقية، استمرارا للعمليات.


طهران، التي توجه واشنطن إليها الاتهامات بشأن الهجوم الأخير علي قاعدتها في الأردن. تصف الاعتداء الأمريكي، بالخطأ الاستراتيجي، الذي لن يثمر إلا عن تصعيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. من الواضح أن واشنطن، تعمل بالتجزئة، تتعامل مع كل صراع علي حدة. فيما كل الجبهات، من لبنان إلي العراق واليمن وسوريا، مرتبطة بغزة.


لا تريد الإدارة المقبلة علي استحقاق انتخابي مهم، أن يربط الشعب الأمريكي، بين مقتل جنودهم والحرب الخارجية، التي اختار رئيسهم دعمها من دون شروط. حرب تخاض مفاوضات حاسمة بشأن مصيرها، وسط استعدادات لما بعدها، علي مستوي المنطقة لا غزة وحدها. في ضوء ذلك، وفي ضوء العدوان الأمريكي علي العراق وسوريا. نتساءل، هل تسير المنطقة نحو حافة الهاوية؟ وأي أفق للمفاوضات الدائرة حول غزة؟ وما المطلوب لمرحلة ما بعد الحرب؟.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

الرذيلة بالفلوس .. جريمة أخلاقية في سوهاج

موضوعات متعلقة

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

ترشيحاتنا

خبر سعيد للمسنين بشأن المعاشات | هل تطبق الزيادة الجديدة قبل رمضان؟

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

التفاصيل الكاملة لـ وفاة أمنية رجب نائبة البرلمان في حادث تصادم بالمنيا

قرار عاجل لـ البرلمان الليبي بسبب أزمة المياه الجوفية في زليتن

هل يدير نادي زد الكرة المصرية؟.. رد مفاجئ من اتحاد الكرة

التحفظ على سائق تريلا اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

رافقته زوجته.. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ