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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد شاهين ينافس بـ لحظة غضب في رمضان

صدى البلد

يخوض الفنان محمد شاهين موسم رمضان 2024 بمسلسل "لحظة غضب"، بطولة صبا مبارك وناردين فرج، وإخراج عبد العزيز النجار، وهو عمل مكون من 15 حلقة.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه شاهين خلال موسم رمضان 2023، بمسلسل "الهرشة السابعة"، الذي بحث عن مظاهر الارتباك التي تطرأ على العلاقات الزوجية بعد مرور السنوات السبع الأولى وعلله وأسبابه، في قصة مشوقة جذبت الأنظار خلال الموسم الرمضاني.

وشاركه بطولة المسلسل عدد من النجوم، من أبرزهم أمينة خليل، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان، أحمد كمال، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

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وفى السينما كان أخر اعمال محمد شاهين هو فيلم “ وش فى وش ” .

تدور الأحداث حول عائلتين تحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود، وذلك في إطار اجتماعى لايت.

يذكر أن فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، ودنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

أعمال محمد شاهين بيومي فؤاد تأليف مريم نعوم حنان سليمان سامي مغاوري صبا مبارك عبد العزيز النجار مسلسل لحظة غضب مسلسل الهرشة السابعة موسم رمضان 2024

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