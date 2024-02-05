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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسالة في قارورة تعيد ذكريات الماضي بعد 32 عامًا .. فما القصة

صدى البلد

عثر آدم ترافس على قارورة تحتوي على رسالة مؤثرة على شاطئ خليج "شينيكوك" بنيويورك، بعد عاصفة ضربت المنطقة يوم الخميس 1 فبراير 2024. 

 

وأعاد “آدم ” نشر الرسالة، التي تعود لأكثر من 30 عامًا، لاثنين من طلاب الصف التاسع يدعيان شان وبن، كجزء من مشروع علمي.

حاول آدم العثور على صاحبي الرسالة، ونشر صورًا لها على صفحة خريجي مدرسة "ماتيتوك" الثانوية على فيسبوك. 

وجاء في الرسالة: “إلى من سيجد هذه القارورة، ضمن مشروعٍ في علوم الأرض للصف التاسع، ألقيت هذه القارورة في المحيط الأطلسي بالقرب من لونغ آيلاند، يُرجى ملء المعلومات أدناه وإعادة القارورة إلينا... شكرًا لكم، شان وبن”.

حظي منشور آدم بأكثر من 5000 إعجاب، وأعاد للعديد من خريجي المدرسة ذكريات جميلة مع معلمهم "ريتشارد بروكس" الذي أطلق هذا المشروع في عام 1992.

 وكتب أحد الخريجين في تعليق: "السيد بروكس كان معلما رائعا، كان المشروع مسليا للغاية، لا أصدق أنه مر 32 عامًا! أتمنى حقًا مقابلة من عثر على هذه القارورة!"

 

وأخبر ابن المعلِم الراحل "نيويورك بوست" أن والده، الذي توفي بمرض الزهايمر في سبتمبر الماضي، كان حريصًا على جعل دروسه شيقة وجذابة قدر الإمكان. 

 

وأضاف: "كان المعلم الذي يغني أغنية مضحكة أو يرقص قليلًا، ليجعلنا أكثر تفاعلاً. لهذا السبب قام بمشروع رسالة في قارورة."

عادت هذه الرسالة لتحيي ذكريات جميلة وتظهر أثر المعلِمين المبدعين على طلابهم، حتى بعد سنوات طويلة.

رسالة رسالة مؤثرة عاصفة

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