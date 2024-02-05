تراجع نشاط أعمال قطاع الخدمات الألماني للشهر الرابع على التوالي في يناير

انخفض النشاط التجاري في قطاع الخدمات الألماني في شهر يناير الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي وبأسرع معدل منذ أغسطس الماضي، وفقًا لأحدث استطلاع اتش سي او بي.

وبحسب وكالة انباء “سي ان بي سي عربية الأخبارية”، جاء الانخفاض مدفوعاً بضعف الطلب المستمر وذلك رغم امتناع الشركات عن تخفيض عدد الموظفين وسط تحسن توقعات النشاط في العام المقبل.

كما استمرت الضغوط التضخمية قوية بشكل مستمر، كما ارتفعت التكاليف بأسرع معدل منذ ثمانية أشهر، والتي جاءت مدفوعة بزيادة الأجور في حين أن تضخم أسعار الإنتاج لم يتغير كثيرًا عن الشهر السابق ولا يزال أعلى بكثير من متوسطه التاريخي.

وانخفض مؤشر نشاط الأعمال إلى دون 50.0 في يناير، حيث انخفض من 49.3 في ديسمبر إلى 47.7. وكانت القراءة الأخيرة تشير إلى معدل انكماش معتدل وكان هذا هو الأسرع منذ خمسة أشهر. وأرجعت الشركات على التردد بين العملاء وسط خلفية عدم اليقين السياسي والاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل.

البيانات أوضحت ضعف الطلب من خلال الانخفاض الشهري السابع على التوالي في حجم الأعمال الجديدة التي استقبلتها شركات الخدمات في يناير علاوة على ذلك، وبالتوافق مع اتجاه النشاط التجاري، تسارع معدل الانخفاض للثانية شهر على التوالي.

وجاء ذلك على الرغم من تباطؤ الانخفاض في الأعمال الجديدة القادمة من الخارج، ومع عدم كفاية المعروض من الأعمال الجديدة لتحل محل المشاريع المكتملة.