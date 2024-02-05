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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| ميناء الملك عبد العزيز يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه

ميناء الملك عبدالعزيز
ميناء الملك عبدالعزيز

حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر يناير 2024م، بمناولة 215,179 حاوية قياسية، ما يؤكد دور الميناء في تعزيز قطاع الموانئ، والخدمات اللوجستية، ودعم حركة الواردات والصادرات الوطنية، وكذلك المساهمة برفع تصنيف المملكة في المؤشرات والتصنيفات الدولي.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وتعظيم قدرتها على تحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.


كما يأتي ذلك نتيجة للمبادرات التي تعمل عليها "موانئ" بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي "الشركة السعودية العالمية للموانئ"، ومختلف الشركاء من الشركات المشغلة الوطنية والعالمية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لتحويله إلى ميناء رائد، يتمتع بأهداف الاستدامة طويلة الأجل، والأتمتة، والرقمنة، وسلسلة التوريد المتكاملة.


مما يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تجاوز الرقم السابق الذي سجله لأعلى مناولة شهرية خلال شهر يوليو 2023م، بمناولة 211,202 حاوية قياسية، مما يعكس نجاح المشاريع التطويرية لزيادة كميات المناولة وتعزيز قدرة الميناء التنافسية، وزيادة قنوات الاتصال بالموانئ العالمية.

ميناء الملك عبدالعزيز يناير الميناء قطاع الموانئ الخدمات اللوجستية السعودية

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