وزير مالية الاحتلال يهاجم أمريكا: أي عقوبات على المستوطنين فهي ضد إسرائيل

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يجب أن يفهم الجميع أن العقوبات الأمريكية على المستوطنين موجهة ضد إسرائيل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر الوزير المتطرف أن العقوبات الأمريكية لا يجب أن تكون موجهة نحونا، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم توجيهها إلى الفلسطينيين.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27,478 والجرحى إلى 66,835.

وذكر ت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة راح ضحيتها 113 شهيدا و205 جرحى خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما قال وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن جفير إن هناك مشكلة في تعامل المجلس الوزاري المصغر مع الإدارة الأمريكية.

وذكر بن جفير أنهم قلقون من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لأنها ستصل لحماس في نهاية المطاف. وأضاف أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مقابل تحرير الرهائن.