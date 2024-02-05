كرواتي في الطريق.. بيراميدز يعلن رحيل باتشيكو والجهاز المعاون رسميا

قررت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي وجهازه الأجنبي المعاون، على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب فريق بيراميدز.

وتمنت الإدارة للمدير الفني البرتغالي وجهازه المعاون التوفيق في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء مهمة عملهم في الإشراف على الأمور الفنية للفريق.

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن اتفاق بيراميدز مع مدرب كرواتي لتدريب الفريق بعد رحيل باتشيكو.

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي اكس :" خاص.. بيراميدز ينهي اتفاقه مع الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدربا للفريق".



ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، جمعهم من الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.