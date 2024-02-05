الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ضد أحد قادة شبه جزيرة القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم إرهابي نظمه جهاز الأمن الأوكراني (SBU) ضد أحد قادة شبه جزيرة القرم.

وذكرت السلطات الروسية أنه في شبه جزيرة القرم، قام ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باعتقال مجموعة من الأشخاص، كانوا يستعدون بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني في سيمفيروبول، لتفجير سيارة تابعة لأحد ممثلي سلطات القرم واعترف المعتقلون، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضافت الفيدرالي الروسي أنه تم تحديد جهاز متفجر مرتجل يتم التحكم فيه عن طريق الراديو (IED) ذي تأثير تراكمي، وجهاز إرسال لاسلكي، وآلة ثلاثية الأرجل لوضع قاذفة ألغام في اتجاه الهدف، ومثبت لغم من الريش، وعبوة ناسفة شديدة الانفجار وتم العثور على مشغل البدء الذي يتضمن توصيل الهاتف المحمول وضبطه مع المشتبه بهم.