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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أزمة فى القولون .. تطورات الحالة الصحية للفنان علاء مرسى وموعد خروجه من المستشفى

علاء مرسى
علاء مرسى

كشفت زوجة الفنان علاء مرسى تفاصيل أزمته الصحية وتطورات حالته وموعد خروجه من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية.

قالت زوجة علاء مرسى فى تصريح خاص لصدى البلد: حالة علاء الصحية فى تحسن بعد إجراء عملية جراحية وهى عملية منظار وهو حاليا بالمستشفى ينتظر قرار الأطباء.

وأضافت زوجة علاء مرسى: علاء كان يعاني من أزمة صحية بالقولون وعندما نقل إلى المستشفى قرر الأطباء إجراء عملية جراحية بالمنظار وهو حاليا أجرى بعد التحاليل الطبية للوقوف على حالته الصحية بشكل نهائى ومن المقرر أن يغادر المستشفى بعد يومين.

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علاء مرسى

ونشر الفنان شريف باهر فيديو بصحبة الفنان علاء مرسي من داخل المستشفي ، فى أول ظهور له بعد وعكته الصحية.

وقال شريف باهر ، فى الفيديو الذى نشره من خلال صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، “أنا أهو مع علاء وهو زي الفل، وبطمنكم على صحة الفنان علاء مرسي، هيقعد يومين بس فى المستشفي وهيخرج”.

واستكمل شريف باهر “اللايف دا عشان نطمن كل الناس على صحة أخويا وحبيبي، وهو بس عنده شوية مشاكل فى القولون وشوية محاليل وهيبقي كله تمام”.

وعلق علاء مرسي “أنا زي الفل والحمدلله ، وهخرج بعد بكرة وآخر حلويات”.

وفى وقت لاحق، تحدّث علاء مرسي عن سر نجاح فيلم "أبو نسب"، مؤكدًا أن رامى إمام مخرج مبدع للغاية بعيدًا عن كونه ابن الزعيم عادل أمام.

وتابع علاء مرسى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة  “المحور”، قائلا: سعيد الحظ بالعمل مع رامي إمام، فهو مبدع وإنسان شاطر وفي قمة الأخلاق".

وتحدث علاء مرسي عن محمد إمام قائلًا:"شهادتي مجروحة فيه، هو بيفكر في كل التفاصيل والأدوار والعمل الجماعي".

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