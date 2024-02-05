بشأن تبادل الخبرات والتعاون المشترك.. رئيس الأعلى للإعلام يستقبل وفد "روسيا اليوم"

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد قناة روسيا اليوم، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس.



ضم وفد قناة روسيا اليوم، مايا مناع، مديرة قناة RT العربية، منى سلمان، مذيعة قناة RT ، جيهان عبد الملك، ساندرا فهمي.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على تبادل الخبرات في المجالات الإعلامية خاصة في التدريب الإعلامي المشترك.



وأكد جبر أن ‎الإعلام المصرى محايد ومنفتح على الجميع، مشيرا إلى ضرورة التعاون الإعلامى بين مصر وروسيا، خاصة أن هناك مشروعات اقتصادية كبيرة بين البلدين.



فيما أكدت مايا مناع، رغبة قناة روسيا اليوم في التعاون مع وسائل الإعلام المصرية، مشيرة إلى ضرورة وجود تبادل أخباري مع القنوات المصرية.

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