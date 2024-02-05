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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 15 عاما لسائق و3 سنوات لعامل أنهيا حياة شخص بأسيوط

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، سائق توك توك بالسجن المشدد 15 عاما كما عاقبت صديقه عامل بمخبز بالسجن 3 سنوات لإنهائهما حياة شخص وإصابة 3 في مشاجرة بسبب أولوية توصيل احد الأشخاص بالتوك توك بمنطقة الوليدية في أسيوط.

 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح ، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشار روميل شحاتة ، الرئيس بالمحكمة ، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس ، نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر عادل أبوالريش وزكريا حافظ .


تعود وقائع القضية رقم 9426 لسنة 2020 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم الشرطة من الأهالي بوقوع مشاجرة بين سائقي توك توك ووجود حالة وفاة و3 مصابين بمنطقة الوليدية حي شرق أسيوط .
وتوصلت تحريات النقيب حسام البارودي معاون مباحث وحدة مباحث قسم ثان أسيوط إلى وقوع مشاجرة بين المتهم " جودة . ع . م " 26 عاما سائق توك توك و المجني عليه " عبده . م . ع " سائق توك توك بسبب أولوية توصيل احد الأشخاص بالتوك توك وحال وقوع المشاجرة تصادف مرور المجني عليه الثاني " محمد . ح . ن " وتشاجر مع المتهم الأول لوجود صداقة بين المجني عليهما وتعدوا بعضهم على بعض وتدخل الأهالي بمنطقة الوليدية وتمكنوا من فض المشاجرة وأثناء ذلك حضر إلى مكان المشاجرة المجني عليه " محمود . ح . ن " لفض المشاجرة بين شقيقه والمتهم وعقب ذلك توجه المجني عليه " محمود " إلى محل الخاص به وانصرف المتهم والمجني عليهم .


وقام المجني عليه " عبده . م . ع " باصطحاب شقيقه وأخر لم يتم التوصل إليه حاملين أسلحة بيضاء وتوجهوا إلى مكان تواجد المتهم الأول بمدخل منطقة الوليدية بميدان أسماء الله الحسنى وقاموا بالتعدي على المتهم مما أدى إلى إصابته على إثرها ترك المتهم دراجته النارية " توك توك " ولاذا بالفرار خشية مولاة التعدي عليه فقام بعض الأهالي باستقلال التوك توك الخاص بالمتهم والتوجه به إلى مكان مسكنه .

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وأشارت تحريات المباحث إلى قيام المتهم اصطحب المتهم الثاني " علي . م . ع " عامل بمخبز وشص أخر حاملين أسلحة نارية وتوجهوا إلى مكان المجني عليهم بمحل الكاوتش وقام المتهم الأول " جودة " بإطلاق أعيرة نارية مما أدى إلى إصابة " محمود . ح . ن " والتي أودت بحياته وإصابة كلا من عبده . م . ع " و " حسين . ن . ع " و " محمد . ح . ن " .

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