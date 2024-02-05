فوزي لقجع يصدم الفيفا والاتحاد الأفريقي بشأن موعد كأس الأمم

فاجأ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم الجميع بإعلانه اليوم الاثنين إقامة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2025 التي يستضيفها المغرب، خلال الصيف.

وجاء إعلان لقجع اليوم في مؤتمر صحفي شهد أيضا تجديد الثقة في المدير الفني لأسود الأطلس وليد الركراكي، بعد الإخفاق في كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار، حيث ودع من ثمن النهائي على يد جنوب أفريقيا (2-0).

وقال فوزي لقجع: "المغرب سينظم الكان (2025) صيفا لأننا بصدد التحضير لنسخة غير مسبوقة تتزامن مع احتفالات المغرب بعيد العرش، وكذا بعودة المهاجرين المغاربة من أوروبا في الإجازة، ولأن الظروف المناخية ستتيح لنا نجاحا منقطع النظير".

ويثير هذا الإعلان التساؤلات لا سيما أن آخر نسختين للبطولة القارية كانتا في الشتاء.

وأكد مصدر لكووورة أن المغرب يصر على استضافة البطولة في الصيف.

وقد يتعارض موعد "الكان" المقبلة في الصيف مع كأس العالم للأندية بشكلها الجديد التي ستقام في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

وأقيمت آخر نسخة صيفية لكأس الأمم الأفريقية في مصر بين 21 يونيو و19 يوليو 2019.

سيناريو مكرر

وفي حال إقامة الكان صيفا ربما ستتعقد أمور بعض الأندية خاصة الأفريقية المشاركة في المونديال، عند ضم لاعبيها للمنتخبات.

ولن يكون هذا التضارب هو الأول إذ تعارض موعد بطولتي 2021، حيث أقيمت كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير 2022، بينما استضافت الإمارات مونديال الأندية بين 3 و12 فبراير 2022.

وتسبب هذا التضارب في احتفاظ منتخب مصر بلاعبي الأهلي الدوليين بعد بلوغه النهائي، بينما بدأ الفريق الأحمر البطولة وهزم مونتيري المكسيكي من دون الدوليين الذين التحقوا بالفريق في الإمارات لاحقا عقب نهاية الكان.

وكان باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي الكرة القدم قد أكد خلال افتتاح كأس أمم أفريقيا الجارية في كوت ديفوار أن موعد بطولة 2025 ما يزال غير واضح.