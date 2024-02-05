بتكلفة مليار ونصف جنيه.. إنشاء مبنى جديد بمستشفى الحسينية بالشرقية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، ومتابعة نقل خزان الأكسجين لمكان آخر ضمن خطة التطوير الجارية بالمستشفى، وذلك بعد المرور على المجمع الطبي بسعود والمركز الطبي بالحسينية.

وخلال الجولة تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحسينية المركزي، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى بقسم العناية المركزة العامة، والعناية المركزة لأمراض القلب.

وتم التأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضى، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، موجهاً بإصلاح وتشغيل محطة المراقبة المركزية بالعناية، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما حرص على الاستماع إلى المرضى بالأقسام الداخلية "الباطنة، والجراحة، والأطفال، والنساء والتوليد"، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة للمرضى، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

كما تابع الدكتور هشام مسعود أعمال نقل خزان الأكسجين بجوار مبني المستشفى، بعد عمل القاعدة الخرسانية له من خلال الشركة المنفذة لمشروع تطوير المستشفى، متابعاً الأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء مبنى جديد بالمستشفى، بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار ونصف، تنفيذاً لقرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بعد زيارته منذ عدة أشهر، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، والتأكيد على الدور الحيوي لها لخدمة أهالي شمال الشرقية، والتي تخدم أكثر من ٤٠٨ ألف نسمة بنطاق بمركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر ومنشأة أبو عمر، ووجه الوزير بالبدء فى مرحلة تطوير مستشفى الحسينية، وتكليف الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، بإنشاء مبني جديد، وإسناد هذه الأعمال الإنشائية لإحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروع، لإضافة خدمات طبية جديدة، تضاف لباقي الخدمات المتقدمة التي شهدتها المستشفى خلال الفترة السابقة، والتي تعمل بطاقة استيعابية ١٤٨ سرير منهم ١٢ سرير رعاية مركزة، و١٩ حضانة.

هذا بجانب بنك الدم التجميعي، وقسم الكلي الصناعي، والمزود بعدد ٧٤ ماكينة، ويخدم ٢٢٤ مريض كلي، بجانب تزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير قسم عناية للقلب والعامة، بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون جنيه، مع تفعيل خدمات مبادرة التشخيص الطبي عن بعد، وسيتم عمل التوسعات اللازمة، بعد إزالة المباني القديمة، وربط المباني الجديدة ببعضها، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمركز ومدينة الحسينية والمراكز المحيطة بها.