عضو شعبة السيارات يوضح التأثير السلبي للدولار على الأسعار

أكد علاء السبع، عضو شعبة تجار السيارات، أنه نتيجة الزيادة في سعر الدولار، يساهم بشكل كبير في إرتفاع الأسعار، ولكن مع الإنخفاض، تنخفض سعار السيارات، مشيرا إلى أنه يتم إحتساب سعر السيارات على أساس الدولار.

وقال علاء السبع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه يتم تسعير السيارات بناءا على سعر السوق الموجود، ولكن لا بد أن يحدث إستقرار في سعر الدولار في الأسواق.

وتابع عضو شعبة تجار السيارات، أن الفترة الحالية شهدت مشاكل كبرى والمبيعات منخفضة بشكل كبير في الوقت الراهن. .