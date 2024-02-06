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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ملاحقة المشكلات لأركان.. كاراهان محافظ جديد للمركزي التركي برصيد ضخم

كاراهان
كاراهان


 

تولى البنك المركزي التركي محافظ جديد هو فاتح كاراهان الذي يقود البنك في ظل أجواء ومهمة صعبة، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

صدر قرار تعيين كاراهان في منصبه بموجب مرسوم رئاسي  عقب الاستقالة المفاجئة من المديرة السابقة حافظة جاي اركان بسبب قضايا ومشكلات تطاردها.

في السابق، كان كاراهان نائبًا لمحافظ البنك المركزي، وتسلط السيرة الذاتية الضوء على سنوات قضاها في مؤسسات وشركات أمريكية بارزة.

اركان 
كاراهان 

حصل كاراهان على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا، وأمضى ما يقرب من عقد من الزمن كخبير اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وعمل محاضرًا غير متفرغ في جامعة كولومبيا وجامعة نيويورك، وعمل كمحاضر غير متفرغ في جامعة كولومبيا وجامعة نيويورك وخبير اقتصادي كبير في شركة أمازون.

ومن المأمول أن تخدمه خبرته الاقتصادية وهو الذي يبلغ من العمر 42 عامًا، في منصبه بالمركزي التركي حيث تواجه البلاد مشكلة تضخم هائل وأزمة تكاليف معيشة مكلفة لمواطني تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة. 
وانخفضت عملة البلاد الليرة ، بنسبة 38% مقابل الدولار منذ بداية العام وفقدت أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الخمس الماضية.


صدرت قراءة مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا يوم الاثنين والتي أظهرت زيادة بنسبة 65٪ تقريبًا على أساس سنوي لشهر يناير. 
وفي بيانه المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي التركي يوم الأحد، أكد كاراهان على ”استقرار الأسعار” باعتباره الأولوية الرئيسية لفريقه، وتعهد ”بضمان خفض التضخم” و”الحفاظ على قوة النقد حتى ينخفض التضخم إلى مستويات تتوافق مع الأهداف”.
 

البنك المركزي التركي فاتح كاراهان حافظة جاي اركان

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