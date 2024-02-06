وقوع انفجارات عنيفة بمدينة القاعدة اليمنية بالتزامن مع تحليق طيران مجهول

أفادت مصادر لموقع العربية نيوز بوقوع انفجارات عنيفة بمدينة القاعدة اليمنية بالتزامن مع تحليق طيران مجهول.

واستهدف قصف أمريكي بريطاني لمديرية باقِم بمحافظة صعدة بثلاث غارات، وغارة شرقي مدينة صعدة شمالي اليمن، بـ8 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وغارتين على مديرية الزيدية، وغارة على مديرية الحَوَك بمحافظة الحديدة شمال غربي اليمن.

ونشرت القيادة المركزية الأميركية فيديو على حسابها في "إكس"، قالت إنه لعمليات إطلاق من مدمرة "يو إس إس غرافلي" و"يو إس إس كارني" و"يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" على أهداف الحوثيين.

وكان المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية يحيى سريع، قد قال صباح يوم الأحد، إن عدد الضربات الأميركية على اليمن بلغ 48، مشيرا إلى أنها استهدفت عدة محافظات في البلاد.

وقال يحيى سريع في بيان نشره على حسابه في منصة إكس إن "العدوان الأميركي البريطاني" شن 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم السبت، أنها دمرت صاروخ كروز مضاد للسفن في اليمن كان مجهزا للإطلاق على السفن في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية في بيان "رصدت القوات الأميركية صاروخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وخلصت إلى أنه يمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".