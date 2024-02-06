عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجار السيارات تكشف سبب الزيادة: تسعير العربيات يقيم بالدولار| فيديو

السيارات
السيارات

قال علاء السبع، عضو شعبة تجار السيارات، إنه يتم تسعير السيارات بناء على سعر السوق الموجود، ولكن لابد أن يحدث استقرار في سعر الدولار في الأسواق.

وأضاف علاء السبع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الفترة الحالية شهدت مشاكل كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والمبيعات منخفضة بشكل كبير في الوقت الراهن.

وأشار عضو شعبة تجار السيارات، إلى أن نتيجة الزيادة في سعر الدولار ساهم بشكل كبير في إرتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، ولكن مع الإنخفاض، تنخفض أسعار السيارات.

أسعار السيارات

وأكد علاء السبع، عضو شعبة تجار السيارات، أنه يتم احتساب أسعار السيارات على أساس سعر الدولار.

السيارات تجار السيارات تسعير السيارات السوق الدولار سعر الدولار علاء السبع أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

سيدة سوهاج .. سر إعلان الزواج من أجنبيات على الفيسبوك

صيام 27 رجب الأربعاء أم الخميس؟.. اغتنمه ولا تحرم نفسك من 8 أرزاق

ترشيحاتنا

البحث العلمي تدعو الباحثين داخل مصر للحصول على منح في عدة مجالات

تجاوزت الحدود.. استقالة وزيرة كندية بعد تعليقات "متطاولة" أثارت غضب مؤيدين للفلسطينيين

بلينكن يتوجه إلى مصر لبحث سبل إحلال التهدئة في قطاع غزة

ضياء السيد: أحاديث جارية مع كيروش للعودة إلى تدريب منتخب مصر

سيدة سوهاج .. سر إعلان الزواج من أجنبيات على الفيسبوك

دعاء الرزق في العمل.. بـ8 كلمات يغمرك الله في خيره الواسع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال أيام| الذهب عيار 21 يواصل التراجع.. ونصيحة للحفاظ على المدخرات

مجنون الكبير قوي| سبب دخول علاء مرسي المستشفى.. وكيفية الوقاية من مرضه

طلع مقطوع.. عريس هندي يتغيب عن زفافه بسبب الحذاء

بالركل والصفع.. خناقة شوارع بين النواب داخل برلمان المالديف| ماذا حدث؟

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ