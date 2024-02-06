تجار السيارات تكشف سبب الزيادة: تسعير العربيات يقيم بالدولار| فيديو

قال علاء السبع، عضو شعبة تجار السيارات، إنه يتم تسعير السيارات بناء على سعر السوق الموجود، ولكن لابد أن يحدث استقرار في سعر الدولار في الأسواق.

وأضاف علاء السبع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الفترة الحالية شهدت مشاكل كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والمبيعات منخفضة بشكل كبير في الوقت الراهن.

وأشار عضو شعبة تجار السيارات، إلى أن نتيجة الزيادة في سعر الدولار ساهم بشكل كبير في إرتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، ولكن مع الإنخفاض، تنخفض أسعار السيارات.

أسعار السيارات

وأكد علاء السبع، عضو شعبة تجار السيارات، أنه يتم احتساب أسعار السيارات على أساس سعر الدولار.