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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| كريم عبد العزيز ينشر صورا لشخصيته في مسلسل الحشاشين.. موعد حفلة هاني شاكر ببيروت

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن كريم عبد العزيز وهاني شاكر، وغيرهما، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هبة نور تكشف حقيقة تعرضها للتـ.ـحرش وزواجها مبكرا


تحدثت الفنانة السورية هبة نور عن الكثير من الأسرار في حياتها ومنها حقيقة زواجها سرًا، وحقيقة تعرضها للتحرش، وزواجها في سن مبكرة وتحديدًا وهي في الـ 16 من عمرها، بالإضافة لحديثها عن خيانة الرجل وغيرها من الأمور خلال استضافتها ببرنامج كتاب الشهرة.


رمضان 2024| كريم عبد العزيز ينشر صورا لشخصيته في مسلسل الحشاشين


نشر النجم كريم عبد العزيز، صورا، عن شخصيته في مسلسل الحشاشين، الذي يخوض به السباق الرمضاني 2024.
 

رانيا يوسف وأحمد عبد العزيز يحتفلان بمسلسل جريمة منتصف الليل


حرص عدد من أبطال مسلسل جريمة منتصف الليل على الاحتفال  مع الصحفيين والقنوات الفضائية بالعمل المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، منهم الفنانة رانيا يوسف واحمد عبد العزيز واحمد منير والهام عبد البديع والمؤلف محمد الغيطي وابنته ميار.


هاني شاكر يكشف موعد حفلته المقبلة في بيروت
 

روج نقيب المهن الموسيقية السابق الفنان هاني شاكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وموقع الفيديوهات والصور إنستجرام عن حفلته القادمة والتي من المقرر أن تقام في مدينة بيروت بلبنان.

كريم عبد العزيز هاني شاكر

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